Азербайджан в январе-апреле увеличил производство легковых автомобилей на 40%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-апреле 2022 года составило 710 единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 39,8%.
В январе было произведено 102 автомобиля, в феврале – 3, в марте – 334, в апреле -271.
На складах производителей на 1 мая 2022 года имеется 673 единицы легковых автомобилей.
По данным статистики, в январе-апреле в стране произведено 169 тракторов, что на 4,3% больше января-апреля 2021 года.
На складах на 1 мая 2022 года имеется 36 тракторов.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.
В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
В 2021 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2 тыс. 43 единицы (рост на 4,8% от показателя 2020 года), тракторов – 651 (рост в 2,2 раза).
Б.Рустамбеков
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