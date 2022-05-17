Азербайджан в январе-апреле увеличил производство легковых автомобилей на 40%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-апреле 2022 года составило 710 единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось на 39,8%.

В январе было произведено 102 автомобиля, в феврале – 3, в марте – 334, в апреле -271.

На складах производителей на 1 мая 2022 года имеется 673 единицы легковых автомобилей.

По данным статистики, в январе-апреле в стране произведено 169 тракторов, что на 4,3% больше января-апреля 2021 года.

На складах на 1 мая 2022 года имеется 36 тракторов.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.

В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

В 2021 году в Азербайджане производство автомобилей составило 2 тыс. 43 единицы (рост на 4,8% от показателя 2020 года), тракторов – 651 (рост в 2,2 раза).

Б.Рустамбеков