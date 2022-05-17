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Регион 17.05.2022 20:51

Заявка Грузии на вступление в ЕС стала темой встречи Гарибашвили с президентом Евросовета и главой ЕП

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил заявку республики на вступление в Евросоюз и предоставление стране статуса кандидата с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европарламента Робертой Метсолой, сообщает пресс-служба грузинского кабинета министров во вторник.

Гарибашвили находится с рабочим визитом в Брюсселе.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы безопасности в регионе на фоне ситуации в Украине и на оккупированных территориях Грузии, добавили в пресс-службе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, БЕЛЬГИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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