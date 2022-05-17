Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов во вторник вечером.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $114,8 за баррель, что на $0,56 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $114,82 за баррель, что на $0,62 (0,54%) больше итогового значения предыдущей сессии.
Накануне котировки североамериканской нефти марки WTI выросли сильнее, чем стоимость североморского бенчмарка Brent, и эти два контракта практически сравнялись в цене. Причиной тому - резкий рост цен на бензин в США. Июньские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне впервые в истории превысили отметку в $4 за галлон.
"Последовательное сокращение запасов в последние недели привело к тому, что резервы бензина в США опустились существенно ниже среднего уровня за пять лет для этого времени года, что отражает дефицит поставок, - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Нефтеперерабатывающие заводы увеличили загруженность мощностей на прошлой неделе для повышения поставок, однако дефицит сохраняется".
Между тем запасы в стратегическом нефтяном резерве США (SPR) упали до 538 млн баррелей, что стало минимумом с 1987 года, показали данные министерства энергетики страны в понедельник. Это также толкает нефтяные цены вверх.
Кроме того, рынок следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. В понедельник в Шанхае возобновили работу магазины, рестораны и торговые центры, хотя и в ограниченном режиме, сообщает MarketWatch, что позволяет говорить о некотором сокращении заболеваемости.
Во вторник власти города сообщили о важном рубеже в борьбе с новой вспышкой COVID-19: в Шанхае в течение трех дней подряд не фиксировали случаи заболеваемости за пределами зон карантина.
Внимание трейдеров также приковано к шагам Евросоюза по принятию решения о введении нефтяного эмбарго в отношении России. Как сообщали западные СМИ, министры иностранных дел стран ЕС в понедельник не смогли достигнуть соглашения по данному вопросу, в очередной раз отсрочив принятие шестого пакета антироссийских санкций. Следующий саммит на министерском уровне состоится 30-31 мая и на нем, вероятнее всего, позиции стран будут согласованы, считают аналитики.
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