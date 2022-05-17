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Дальнее зарубежье 17.05.2022 21:29

Президент Финляндии одобрил решение парламента о членстве в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) и правительство одобрили во вторник решение парламента о вступлении в НАТО.

Ранее во вторник парламент проголосовал за членство страны в НАТО. Правительство совместно рассмотрело решение парламента, после чего глава государства его подписал.

Ниинистё, который находится в настоящее время с официальным визитом в Швеции, одобрил заявку дистанционно.

После этого министр иностранных дел Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) в присутствии журналистов подписал адресованное НАТО письмо о заинтересованности Финляндии в начале переговоров о членстве в альянсе.

Как сказал ранее Хаависто, заявку в среду передаст в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе посол страны при альянсе Клаус Корхонен (Klaus Korhonen) вместе с представителем Швеции. Глава МИД этой страны Анн Линде также подписала во вторник заявку на присоединение страны к НАТО.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Magdalena Andersson) подтвердила, что Финляндия и Швеция в среду подадут заявки в НАТО вместе.

"НАТО будет укреплять безопасность Швеции и Балтийского моря. Финляндия и Швеция согласны с тем, что мы идем рука об руку. Завтра мы совместно подадим заявки НАТО", - сказала Андерссон во вторник на совместной с Ниинистё пресс-конференции в Стокгольме.

Заявки на вступление сначала рассмотрят в Совете НАТО, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах альянса.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ. ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, ОДОБРЕНИЕ

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