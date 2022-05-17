В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 7 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 7 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 792 тыс. 680, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Сутками ранее заражений выявлено не было.
19-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 709 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 921 человек (+ 4 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 50 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 110 тестов на коронавирус против 1 тыс. 966 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 858 тыс. 298 теста на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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