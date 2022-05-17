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СНГ 17.05.2022 23:10

Молдавия рассмотрит вопрос о целесообразности участия в СНГ после окончания военных действий в Украине - глава парламента

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что решение о целесообразности участия Молдавии в СНГ будет принято после окончания военных действий в Украине.

Об этом он заявил во вторник в эфире общественного радио Молдавии - Radio Moldova.

Отвечая на вопросы журналиста по этому поводу, он сказал, что "сейчас этот вопрос не обсуждается", а участие "в мероприятиях в рамках СНГ почти невозможно из-за ситуации в регионе".

"В рамках сотрудничества в Парламентской ассамблее в СНГ, мы должны были провести мероприятие в Кишиневе по теме сельского хозяйства. Я попросил коллег сообщить секретариату организации, что это не представляется возможным, пока в нашем регионе идет война", - сказал он.

По мнению председателя парламента, после окончания военных действий в Украине, власти должны обсудить плюсы и минусы членства в СНГ и принять решение относительно дальнейшего участия в организации.

"По этому поводу нужен прагматический подход, нужно провести политическую дискуссию. Это мы должны сделать после того, как все успокоится и закончится война", - сказал спикер.

Он отметил, что многие механизмы в рамках СНГ не работают, а договоренности не выполняются. В этом контексте он упомянул и Соглашение о зоне свободной торговли в СНГ, которое парламент Молдавии ратифицировал с самого начала.

"Несмотря на это, Россия ввела пошлины на молдавскую продукцию. Это было уроком для наших производителей, которые нашли другие рынки сбыта своей продукции. Сейчас почти 70% своей продукции Молдавия экспортирует в страны Евросоюза", - отметил Гросу.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, СНГ, ПОЗИЦИЯ


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