Российские порты сократили оборот грузов с начала года на 2%

Санкции пока не отразились на работе российских портов, считает помощник президента РФ, бывший министр транспорта Игорь Левитин.
"Пока порты отработали первый квартал и апрель. (...) Примерно на 2 процента снижение оборота наших портов. Это пока еще не чувствуется", - сказал Левитин во вторник журналистам в кулуарах просветительского марафона "Новые горизонты" в Санкт-Петербурге.
Однако, по его словам, в будущем стоит ожидать большего снижения. "Но когда будут санкции уже по основным видам грузов - по нефти, нефтепродуктам, тогда оборот портов может просесть. Пока этого нет", - объяснил помощник президента.
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