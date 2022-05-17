Российские порты сократили оборот грузов с начала года на 2%

Санкции пока не отразились на работе российских портов, считает помощник президента РФ, бывший министр транспорта Игорь Левитин.

"Пока порты отработали первый квартал и апрель. (...) Примерно на 2 процента снижение оборота наших портов. Это пока еще не чувствуется", - сказал Левитин во вторник журналистам в кулуарах просветительского марафона "Новые горизонты" в Санкт-Петербурге.

Однако, по его словам, в будущем стоит ожидать большего снижения. "Но когда будут санкции уже по основным видам грузов - по нефти, нефтепродуктам, тогда оборот портов может просесть. Пока этого нет", - объяснил помощник президента.