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Транспорт и связь 17.05.2022 23:30

Российские порты сократили оборот грузов с начала года на 2%

Санкции пока не отразились на работе российских портов, считает помощник президента РФ, бывший министр транспорта Игорь Левитин.

"Пока порты отработали первый квартал и апрель. (...) Примерно на 2 процента снижение оборота наших портов. Это пока еще не чувствуется", - сказал Левитин во вторник журналистам в кулуарах просветительского марафона "Новые горизонты" в Санкт-Петербурге.

Однако, по его словам, в будущем стоит ожидать большего снижения. "Но когда будут санкции уже по основным видам грузов - по нефти, нефтепродуктам, тогда оборот портов может просесть. Пока этого нет", - объяснил помощник президента.

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Тэги: РОССИЯ, ПОРТЫ, ОБОРОТ, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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