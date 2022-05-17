Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7751 RUR   0.0265 GBR   2.0987 TRY   0.1087

Цена на нефть

16.05 $/bbl +/- WTI 114.20 +3.71 Brent 114.24 +2.69

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.05.2022 23:50

Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам принять предложение Маска о покупке

Совет директоров Twitter Inc. единогласно рекомендовал акционерам принять предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд.

В регулятивных документах, опубликованных Twitter во вторник, говорится, что компания "привержена закрытию сделки по согласованной цене и на согласованных условиях как можно быстрее".

Голосование акционеров Twitter по этому вопросу состоится в рамках ежегодного собрания акционеров 25 мая.

Маск, однако, может попытаться снизить сумму предложения, о чем он заявил в понедельник, отмечает The Wall Street Journal.

Во вторник он написал на своей странице в Twitter, что дальнейшего движения сделки не будет, пока компания не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети. По словам Маска, главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал отказался предоставить ему доказательства того, что доля фейковых аккаунтов составляет менее 5%.

Миллиардер отметил, что в своем предложении он основывался на том, что данные, направлявшихся Twitter Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), являются достоверными. При этом он считает, что фейковыми и спамовыми могут являться более 20% аккаунтов Twitter.

На прошлой неделе Маск объявил, что сделка с Twitter приостановлена "до получения деталей, подтверждающих, что доля спамовых и фейковых аккаунтов действительно составляет менее 5%".

Несмотря на публичные заявления Маска, условия сделки с Twitter не дают ему большого пространства для маневра. В случае отказа от сделки Маску придется выплатить компании $1 млрд в качестве компенсации. Контракт также дает Twitter право требовать от бизнесмена закрытия сделки, если он располагает заемным финансированием.

Акции Twitter теряют в цене 0,7% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 14%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, TWITTER, МАСК, СДЕЛКА


Похожие новости


Совет директоров Twitter принял меры по защите от покупки компании Илоном Маском Twitter работает над функцией редактирования постов Twitter во II квартале увеличил выручку на 74%, лучше прогноза Twitter впервые запускает платную подписку с премиальными функциями Рост числа пользователей Twitter в I квартале не оправдал прогнозов Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az