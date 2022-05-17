Совет директоров Twitter рекомендовал акционерам принять предложение Маска о покупке

Совет директоров Twitter Inc. единогласно рекомендовал акционерам принять предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд.

В регулятивных документах, опубликованных Twitter во вторник, говорится, что компания "привержена закрытию сделки по согласованной цене и на согласованных условиях как можно быстрее".

Голосование акционеров Twitter по этому вопросу состоится в рамках ежегодного собрания акционеров 25 мая.

Маск, однако, может попытаться снизить сумму предложения, о чем он заявил в понедельник, отмечает The Wall Street Journal.

Во вторник он написал на своей странице в Twitter, что дальнейшего движения сделки не будет, пока компания не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети. По словам Маска, главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал отказался предоставить ему доказательства того, что доля фейковых аккаунтов составляет менее 5%.

Миллиардер отметил, что в своем предложении он основывался на том, что данные, направлявшихся Twitter Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), являются достоверными. При этом он считает, что фейковыми и спамовыми могут являться более 20% аккаунтов Twitter.

На прошлой неделе Маск объявил, что сделка с Twitter приостановлена "до получения деталей, подтверждающих, что доля спамовых и фейковых аккаунтов действительно составляет менее 5%".

Несмотря на публичные заявления Маска, условия сделки с Twitter не дают ему большого пространства для маневра. В случае отказа от сделки Маску придется выплатить компании $1 млрд в качестве компенсации. Контракт также дает Twitter право требовать от бизнесмена закрытия сделки, если он располагает заемным финансированием.

Акции Twitter теряют в цене 0,7% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 14%.