Президент Литвы прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Азербайджан с официальным визитом.
Как сообщалось ранее, в рамках этого визита состоится Азербайджано-Литовский бизнес форум, в котором примет участие и президент.
Науседа в рамках визита в Азербайджан также «обсудит возможности диверсификации рынков экспорта и импорта сырья».
Б.Рустамбеков
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