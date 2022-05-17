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Внешняя политика 17.05.2022 21:45

Президент Литвы прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщалось ранее, в рамках этого визита состоится Азербайджано-Литовский бизнес форум, в котором примет участие и президент.

Науседа в рамках визита в Азербайджан также «обсудит возможности диверсификации рынков экспорта и импорта сырья».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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