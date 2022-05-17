Президент Литвы прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Как сообщалось ранее, в рамках этого визита состоится Азербайджано-Литовский бизнес форум, в котором примет участие и президент. Науседа в рамках визита в Азербайджан также «обсудит возможности диверсификации рынков экспорта и импорта сырья». Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».