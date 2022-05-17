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Оборона 17.05.2022 22:29

Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Позиции ВС Азербайджана в Кяльбяджарском районе подверглись обстрелу со стороны армянских военных, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«Вечером 17 мая подразделения ВС Армении с позиций в населенных пунктах Зяркенд и Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы с перерывами обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Бармагбине Кяльбаджарского района», - отмечается в информации Минобороны.

Ведомство подчеркивает, что подразделениями ВС Азербайджана «были приняты адекватные ответные меры».

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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