Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Позиции ВС Азербайджана в Кяльбяджарском районе подверглись обстрелу со стороны армянских военных, заявляет министерство обороны Азербайджана. «Вечером 17 мая подразделения ВС Армении с позиций в населенных пунктах Зяркенд и Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы с перерывами обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа и Бармагбине Кяльбаджарского района», - отмечается в информации Минобороны. Ведомство подчеркивает, что подразделениями ВС Азербайджана «были приняты адекватные ответные меры». Р.Ахмедов

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