ЕС рассматривает возможность использования попавших под санкции активов российских физлиц для восстановления Украины

ЕС изучит возможность использования попавших под санкции активов физлиц РФ для финансирования "восстановления Украины", сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предложения плана ЕС.

"В рамках инициативы ЕС изучит возможность использования арестованных активов российских физических лиц, против которых введены санкции", - пишет агентство.

Оно напоминает, что министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью нескольким европейским газетам, что Берлин готов рассмотреть возможность изъятия резервов российского Центрального банка за рубежом и использования этих денег для финансирования реконструкции.

Кроме того, в ЕС также намерены инициировать выпуск долговых обязательств, а также предложат использовать гранты, поступающие от государств-членов и третьих стран.

Отмечается, что Еврокомиссия предложит финансовый пакет в координации с союзниками и международными организациями, чтобы помочь покрыть финансовый дефицит Украины в размере $15 млрд в течение следующих трех месяцев.

По словам источников агентства, комиссия предложит Киеву кредиты на сумму от 7 до 9 млрд евро для финансирования неотложных правительственных законопроектов в рамках пакета, который все еще обсуждается.

Согласно проекту, государства-члены предложат новые гарантии, позволяющие блоку предлагать долгосрочные кредиты, в то время как гранты из бюджета ЕС будут субсидировать процентные платежи.

Тем временем, сообщает агентство, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил своим коллегам из ЕС в понедельник, что "на восстановление Украины может потребоваться 1 трлн евро".