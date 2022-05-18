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Дальнее зарубежье 18.05.2022 10:31

Австралия ввела дополнительные санкции против журналистов и госслужащих из России

Австралия расширила список физлиц и организаций из России, против которых вводятся санкции из-за событий на Украине, следует из данных на сайте австралийского министерства иностранных дел и торговли.

Так, согласно опубликованному списку, санкции введены в отношении гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, генерального директора RT Алексея Николова, журналиста и ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Сергея Брилева, гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Александра Жарова, телеведущего Михаила Леонтьева, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца и Дмитрия Стешина, а также директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника.

Кроме того, в санкционный список попали первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев, врио главы МЧС Александр Чуприян и первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николай Богдановский.

Ограничительные меры также были введены в отношении ЧВК "Вагнер" и двух предприятий Белоруссии - "Минотор-Сервис" и ОАО "КБ Радар".

Санкциям подверглись и бывшие депутаты Верховной рады Украины Илья Кива и Тарас Козак.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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