Манат подешевел к евро, подрожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 18 мая ЦБА установил на уровне 1,7904 манат/1EUR (17 мая - 1,7751 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 мая установил на уровне 0,0263 манат/1RUB (17 мая - 0,0265 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе - Минобороны Азербайджана
Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе
В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 7 новых случаев заражения COVID-19
Израиль с 21 мая отменяет почти все антикоронавирусные ограничения на въезд в страну
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
В КНДР еще 232 тыс. человек заболели лихорадкой, шесть скончались
Ряд государств Восточной Европы просит НАТО значительно увеличить воинский контингент на их территориях
Австралия ввела дополнительные санкции против журналистов и госслужащих из России
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Стартовала очередная группа совместной программы Бакинской высшей школы нефти и Университета Дьюка
Зарабатывайте высокий кэшбэк с картой Yelo!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ