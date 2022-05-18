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АПК 18.05.2022 09:44

США и европейские страны прорабатывают маршруты экспорта украинской пшеницы

Администрация президента США Джо Байдена совместно с европейскими партнерами пытается разработать маршруты вывоза пшеницы и кукурузы из Украины для дальнейших поставок на мировые рынки, сообщает во вторник CNN.

"Официальные лица рассматривают широкий спектр вариантов осуществления безопасного экспорта продовольствия по железной дороге, морю и воздуху", - сообщает телеканал со ссылкой на двух американских дипломатов и четырех европейских. По информации источников, возможные сценарии изучаются и прорабатываются без оглядки на позицию России.

Данный вопрос будет в центре внимания госсекретаря США Энтони Блинкена на площадке ООН в Нью-Йорке на министерской встрече по вопросам продовольственной безопасности и дискуссии под его председательством по этому вопросу в среду и в четверг.

19 мая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по вопросам продовольственной безопасности ожидается выступление Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Дэвида Бисли. Члены Совбеза призваны принять участие на уровне министров иностранных дел, говорится в концептуальной записке к мероприятию, распространенной в качестве официального документа СБ ООН.

Ранее сообщалось, что Гутерриш ведет переговоры с Россией и другими странами с просьбой не препятствовать вывозу зерна из портов Украины в обмен на смягчение санкций против удобрений из России и Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что акватория у берегов Украины сейчас опасна для судоходства, нужно разминирование.

"Украинские порты сильно заминированы и акватория сейчас чрезвычайно опасна для судоходства. Там необходима сейчас операция по разминированию. Это очень сложная операция, но пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, где навигация весьма и весьма высокая", - сказал Песков журналистам во вторник.

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