Двое боевиков ликвидированы в Дагестане

Сотрудники спецслужб в среду ликвидировали в Махачкале двух участников незаконных вооружённых формирований, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"В ходе проведения контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы уничтожены двое боевиков. Их личности установлены", - сказал собеседник агентства.
У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Махачкалы введён режим КТО.
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