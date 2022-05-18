Двое боевиков ликвидированы в Дагестане

Сотрудники спецслужб в среду ликвидировали в Махачкале двух участников незаконных вооружённых формирований, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В ходе проведения контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы уничтожены двое боевиков. Их личности установлены", - сказал собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Махачкалы введён режим КТО.