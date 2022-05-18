Стартовала очередная группа совместной программы Бакинской высшей школы нефти и Университета Дьюка

В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония открытия очередной группы Международной программы управления проектами (Project Management) Университета Дьюка в США, реализуемой при технической поддержке Бакинской высшей школой нефти (БВШН) и TwentyEighty Strategy Execution, ведущей международной компании по обучению управлению проектами.

Приветствуя гостей и участников группы, ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что в современном динамично меняющемся мире люди должны постоянно развивать свои знания и навыки. «Знания и навыки, полученные участниками этой программы, реализуемой в Бакинской высшей школе нефти при финансовой поддержке BP, способствуют достижению ими успехов в карьере. Участники программы, являющиеся представителями разных компаний, будут получать необходимые знания и навыки от профессионалов в течение 8 месяцев».

Гюнаш Алиева, менеджер по внешним связям BP в регионе Азербайджан-Грузия-Турция, сказала, что BP, которая отмечает свое 30-летие в Азербайджане, является оператором наиболее стратегических энергетических проектов и автором многих проектов по корпоративной социальной ответственности. Она отметила, что Международная программа управления проектами является одним из самых успешных и устойчивых проектов BP по корпоративной социальной ответственности.

Отметив, что Бакинская высшая школа нефти является успешным учебным заведением, Директор Центра развития электронного правительства Фариз Джафаров добавил, что данный проект, реализуемый в БВШН, способствует развитию карьеры, знаний и навыков участников. «BP дает большой импульс развитию кадрового потенциала в Азербайджане, финансируя Международную программу управления проектами».

Проректор по учебе и науке БВШН Зафар Гурбанов, один из участников новой группы Международной программы управления проектами, отметил, что Бакинская высшая школа нефти не только обеспечивает качественное образование, но и поддерживает развитие кадров. Проректор подчеркнул, что свидетельством такой поддержки является тот факт, что более 10 сотрудников вуза являются выпускниками этой программе.

Выступая на мероприятии, заместитель руководителя аппарата ОАО «Азерсу» Земфира Гусейнбейли, начальник Нефтегазодобывающего управления «Абшероннефть» производственного объединения «Азнефть» Рамин Гулиев и руководитель IT-группы BP Фаиг Насибов пожелали успехов участникам проекта. Следует отметить, что в текущую группу М-10 Международного проекта по управлению проектами входят участники, работающие на различных руководящих должностях в Бакинской высшей школе нефти, ОАО «Халг Банк», Агентстве «DOST», BP, Нефтегазодобывающем управлении «Абшероннефть» производственного объединения «Азнефть», Центре развития электронного правительства и ОАО «Азерсу».

В течение курса, который продлится до ноября, участники пройдут занятия по 8 модулям – «Управление проектами», «Контроль затрат», «Управление рисками», “Agile&Lean”, «Руководство проектом, управление и коммуникация», «Управление контрактами», «Подготовка к экзамену PMP», «Навыки ведения переговоров для менеджеров проектов». Тренинги будут проводиться профессиональными преподавателями международного уровня.

В результате успешной деятельности Школы управления проектами, программа уже поднялась с академического на профессиональный уровень. Вследствие этого выпускники программы получают Сертификат профессионального менеджера проектов от Университета Дьюка, одного из сильнейших университетов мира.