AZAL в 2020г получил от правительства Азербайджана финансовую поддержу на 279 млн манатов

Чистый убыток ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) за 2020 год составил 76,415 млн манатов, что на 3% ниже показателя 2019 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно опубликованной аудированной по МСФО финотчетности, из-за COVID-19 доходы компании от перевозок сократились в 3 раза – до 335,236 млн манатов.

С целью частичного покрытия потерь AZAL в 2020 году получил от правительства Азербайджана субсидии в размере 232,082 млн манатов. В целом, правительство Азербайджана в 2020 году оказало обществу финансовую поддержку на сумму 279 млн манатов (включая субсидии, предоставление кредита, дополнительный капитал, оплату части долга).

Согласно отчетности, активы AZAL на конец 2020 года оцениваются в 1 млрд 978,2 млн манатов (спад на 5,1%).

Обязательства общества равны 2 млрд 757,96 млн манатов (спад на 1,5%), отрицательное значение капитала – 779,76 млн манатов (рост на 9%).

При этом уставный капитал общества равен 823,975 млн манатов (за 2020г не изменился).

А.Азизов