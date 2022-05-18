SOCAR сократила в январе-апреле производство автобензина на 1,6%, дизеля – на 23%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-апреле 2022 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года сократилось в денежном выражении на 7,2% - до 1 млрд 160,9 млн манатов ($682,9 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в указанный период производство авиакеросина составило 167,3 тыс. т (рост на 12,5%), топочного мазута – 36,6 тыс. т (рост на 71,8%), нефтяного битума – 97,6 тыс. т (рост на 44,4%).

Производство автомобильного бензина составило 359,8 тыс. т (спад на 1,6%), прямогонного бензина (нафты) - 101 тыс. т (спад на 26,4%), дизельного топлива – 595,9 тыс. т (спад на 23,3%), смазочных масел - 14,1 тыс. т (спад на 25,8%), нефтяного кокса –57,8 тыс. т (спад на 33,9%).

По состоянию на 1 мая 2022 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина - 13,9 тыс. т, нафты – 0,3 тыс. т, авиакеросина -18,4 тыс. т, дизтоплива -65,1 тыс. т, топочного мазута – 11,3 тыс. т, смазочных масел – 7,2 тыс. т, нефтяного битума – 12,7 тыс. т, нефтяного кокса – 10,6 тыс. т.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).

Н.Аббасова