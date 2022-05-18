Международные инвесторы вывели $16,1 млрд из китайских облигаций в апреле

Зарубежные инвесторы сократили вложения в китайские облигации в апреле на 108,5 млрд юаней ($16,1 млрд), согласно данным China Central Depository & Clearing Co. (CCDC) и Shanghai Clearing House.

Отток иностранных инвестиций из облигаций китайских эмитентов был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. В марте он оказался рекордным, составив 112,5 млрд юаней.

По данным CCDC, глобальные инвесторы в прошлом месяце вывели из китайских юаневых гособлигаций 42 млрд юаней ($6,2 млрд). Еще $6 млрд было выведено из облигаций госбанков, участвующих в экономической политике страны.

В целом иностранные инвесторы по состоянию на конец апреля владели облигациями китайских эмитентов на общую сумму 3,768 трлн юаней ($559 млрд), что стало минимумом с июля прошлого года. При этом по данным на 17 мая зарубежные инвесторы продали облигации КНР на сумму $1,7 млрд в текущем месяце.

Среди факторов, способствующих оттоку средств инвесторов, - геополитические риски и обеспокоенность влиянием на экономику чрезмерно жесткого подхода правительства к вопросу борьбы с коронавирусом. Доходность китайских бондов в прошлом месяце опустилась ниже доходности U.S. Treasurys впервые более чем за 10 лет, еще больше снижая привлекательность юаневых облигаций для зарубежных инвесторов.

Многие годы китайские гособлигации обеспечивали трейдерам более высокие доходности, чем американские аналоги. В 2020 году доходность китайских бондов на пике превышала доходность U.S. Treasurys на 2,5 процентного пункта. Однако рынки гособлигаций двух стран поменялись местами в этом году, поскольку ФРС США приступила к ужесточению денежно-кредитной политики, в то время как китайский ЦБ ослабляет нормы регулирования для смягчения влияния негативных последствий новой вспышки COVID-19 в стране.

Во вторник доходность 10-летних U.S. Treasury составила 2,969%, что на 0,15 процентного пункта выше доходности китайских госбондов, согласно данным FactSet.