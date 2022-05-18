КНР готовится вернуться на рынок спотового СПГ на фоне улучшения ситуации с COVID-19

Компании из КНР вновь начали присматриваться к спотовому рынку сжиженного природного газа в надежде, что ослабление вызванных вспышкой коронавируса ограничительных мер повысит спрос на топливо грядущим летом, пишет агентство Bloomberg.
Ряд китайских импортеров интересуется покупкой грузов СПГ с поставкой в августе и позднее, говорят пожелавшие остаться анонимными трейдеры. Однако пока они воздерживаются от заключения сделок из-за слишком высоких цен на топливо.
Импорт СПГ в Китай упал почти на 20% в январе-апреле в годовом выражении из-за политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, вызвавшей масштабные локдауны и негативно сказавшейся на экономическом росте и спросе на топливо.
Между тем в последние дни СМИ сообщают о наметившейся позитивной тенденции в ситуации с COVID-19 в стране. В частности, ограничительные меры ослаблены в Шанхае, крупнейшем городе КНР.
По словам трейдеров, китайские импортеры будут рассматривать возможность покупки грузов СПГ, если цены на спотовом рынке упадут ниже $17 за миллион британских тепловых единиц (BTU). При этом во вторник региональный бенчмарк торговался на уровне около $20 за 1 млн BTU.
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