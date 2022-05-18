Россия по числу санкционных лиц обогнала Иран уже почти в 2 раза

Россия к середине мая обогнала Иран по числу фигурантов, включенных в санкционные списки западных стран и их союзников, в 1,8 раза, сообщил исполнительный директор "Интерфакса" Владимир Герасимов на семинаре "Санкции против России: что нужно знать о новых рисках?" в среду.

В санкционных списках США, ЕС, Великобритании и их основных союзников доля российских лиц достигла 17%, свидетельствует статистика системы X-Compliance, при этом новые санкции продолжают вводиться несколько раз в неделю. Ранее мировым лидером по числу введенных ограничительных мер был Иран.

"Число российских компаний и граждан, воздушных и морских судов в санкционных списках иностранных государств выросло с середины февраля по 13 мая в 2,3 раза - с 1134 до 2588. В том числе под самыми жесткими, так называемыми блокирующими санкциями находятся более 2000 российских фигурантов", - сказал Герасимов.

По "Правилу 50%", которое применяется в рамках санкционных списков OFAC (США), Евросоюза и Великобритании, санкции распространяются и на компании, не поименованные в указанных санкционных списках напрямую, но которыми его фигуранты владеют на 50 или более процентов. По состоянию на 21 февраля под риском распространения действия этого правила находились 2347 российских компаний, 13 мая - 3278. Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев прогнозирует дальнейшую эскалацию антироссийских ограничений, причем как количественно, так и качественно, в том числе за счет вторичных санкций. В частности, сказал он, США и их союзники думают о переходе от заморозки к конфискации активов российских лиц. "Сейчас идет очень мощный политический импульс, чтобы эту собственность конфисковывать", - констатировал он.

Не меньше угроз, чем финансовые ограничения, несут для российского бизнеса введенные западными странами механизмы экспортного контроля и торговые санкции, отметил Тимофеев.

В статистике по санкциям X-Compliance учитываются 11 основных санкционных списков иностранных государств, в том числе США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Польши, Канады, Японии и Австралии. При подсчете не учитывались одни и те же лица, вошедшие в разные списки. X-Compliance - сервис для управления комплаенс-рисками, созданный специалистами группы "Интерфакс".