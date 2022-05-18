Зеленский предложил продлить военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул инициативу о продлении срока действия военного положения в стране, соответствующий законопроект в среду зарегистрирован в Верховной Раде.

Текст документа на сайте парламента пока не опубликован.

Президент 24 февраля подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", народные депутаты утвердили документ в тот же день. Согласно указу, военное положение было введено с 5:30 24 февраля 2022 года на 30 суток.

15 марта Верховная Рада продлила военное положение на 30 дней - с 05.30 26 марта до 24 апреля. 21 апреля действие военного положения было пролонгировано еще на 30 суток, до 25 мая.