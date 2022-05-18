Шрёдера планируют лишить бюро в бундестаге на этой неделе

Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера планируют лишить бюро в бундестаге уже на этой неделе, сообщает в среду газета Zeit.

По информации издания, правящая в Германии коалиция уже подготовила проект соответствующего решения комитету бундестага по бюджетному планированию. Как ожидается, решение будет вынесено уже в четверг.

В качестве обоснования сказано, что Шрёдер в настоящее время не пользовался предоставленными ему помещениями (до шести комнат) и услугами сотрудников (до шести человек).

"Таким образом пропадает причина снабжения бюро помещениями и сотрудниками", - сообщает издание.

Шрёдер подвергается критике в Германии за работу на российские компании.