Из РФ в Турцию до 1 июля еженедельно будет 450 дополнительных чартерных рейсов

По итогам совместной работы Ростуризма и Минтранса согласовано 450 дополнительных чартерных рейсов в неделю в Турцию до 1 июля, сообщила в среду глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Мы вместе с Минтрансом работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами. На майские 290 рейсов летали каждую неделю в Турцию. На прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю на турецком направлении. Это очень важно, чтобы у бизнеса была возможность исполнять обязательства перед туристами", - сказала она, выступая на "Правительственном часе" в Госдуме.
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