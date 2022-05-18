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Макроэкономика 18.05.2022 14:04

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 4 месяца выросли на 19,5%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле 2022 года составили 20 млрд 463,2 тыс. манатов, что на 19,5% больше показателя января-апреля 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-апреле 2022 года составила 12,4%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-апреле 2022 года увеличились на 19,1% - до 2 тыс. 37,5 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 18 млрд 135 млн манатов, что на 19,8% больше показателя за январь-апрель 2021 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ, ДИНАМИКА


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