Москва высылает 34 сотрудника дипломатических учреждений Франции - МИД РФ

Россия в качестве ответной меры высылает 34 сотрудника французской дипмиссии, сообщили в среду в МИД РФ.

"В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены persona nоn grata. Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

В нем отмечается, что в среду в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви, которому "был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции persona nоn grata. "Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - заявили на Смоленской площади.