Беларусь предлагает Азербайджану создать машиностроительный кластер на базе завода в Гяндже

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в среду встретился в Баку со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на БЕЛТА, Головченко отметил, что прибыл в Баку с целью обсудить, как реализуются договоренности, достигнутые главами обоих государств. «Мы привезли с собой серьезный пакет предложений, который хотели бы представить на рассмотрение, чтобы заложить направления сотрудничества на ближайшую перспективу», - сказал он.
Кроме того, белорусский премьер заявил, что его визит поможет определить потенциал развития двустороннего сотрудничества в сфере торговли и инвестиций
«В прошлом непростом для мировой экономики году мы смогли взять хорошую планку: товарооборот достиг $885,5 млн. Причем существует практически паритет в товарообороте, и это хорошо для платежного баланса обеих стран. В этом году небольшое проседание, но прошлый год был рекордным для двусторонней торговли. Думаю, что наша встреча поможет определить потенциал развития сотрудничества в сфере торговли и инвестиций и те проблемные вопросы, которые необходимо решить на уровне правительств, чтобы субъекты хозяйствования реализовывали совместные проекты», - отметил Головченко.
По его словам, дополнительный импульс могло бы придать скорейшее проведение заседания белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Помимо этого, глава белорусского правительства отметил необходимость реализации кооперационных проектов в сфере промышленности, приведя в качестве примера сотрудничество белорусских машиностроителей с Гянджинским автомобильным заводом: «За годы совместной работы на базе этого предприятия произведено более 12 тыс. тракторов и свыше 4 тыс. других единиц техники. Считаем правильным движение в сторону создания на базе данного предприятия машиностроительного кластера с участием белорусских производителей другой техники, например, зерноуборочной, кормоуборочной. На этой же площадке могли бы выпускаться прицепные агрегаты к сельхозтехнике, электробусы», - предложил Головченко.
Э.Шафиев
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