Генсек ООН предупредил о приближении климатической катастрофы

Доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО) по итогам 2021 года ясно указывает на приближение климатической катастрофы, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
"Глобальная энергетическая система нарушена, и это приближает нас к климатической катастрофе", - сказал Гутерриш в среду, комментируя этот документ.
"Подъем уровня моря, рост температуры океана, концентрация парниковых газов, увеличение кислотности воды в океанах поставили новые тревожные рекорды в 2021 году" - добавил генсек ООН.
В свою очередь, генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупредил, что эти процессы будут продолжаться до тех пор, пока не появятся средства для удаления углерода из атмосферы.
Генсек ООН предложил ряд мер для ускорения энергетического перехода, напомнив про доступность таких возобновляемых источников, как ветер и солнечная энергия. Кроме того, он напомнил о необходимости расширения поставок компонентов для технологий использования возобновляемых источников энергии.
Гутерриш призвал государства ускорить и упростить процесс утверждения проектов в области солнечной и ветровой энергетики, модернизировать электросети, отказаться от субсидирования ископаемых видов топлива и утроить инвестиции в возобновляемые источники энергии. "Пришло время ускорить переход на возобновляемые источники энергии, пока не стало слишком поздно", - заявил генсек ООН.
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