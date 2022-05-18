Россия намерена подписать соглашение по кибербезопасности с Азербайджаном

Россия планирует в скором времени подписать с Азербайджаном межправсоглашение о сотрудничестве по кибербезопасности, сообщил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов на встрече с иностранными послами в Москве.
"Россия уже заключила межправительственные соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности с 14 странами: Арменией, Белоруссией, Бразилией, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Ираном, Киргизией, Китаем, Кубой, Никарагуа, Туркменистаном, Узбекистаном и ЮАР. В ближайшее время планируется подписать аналогичные соглашения с Азербайджаном, Сербией и Таджикистаном", - заявил Храмов.
Он выразил уверенность, что этот список будет расширяться, "поскольку число государств, заинтересованных в сотрудничестве с Россией в данной области, неуклонно растет".
"Мы заинтересованы в равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми государствами. Готовы к практическому взаимодействию для совместной борьбы с нарастающими угрозами в информационной сфере", - сказал замсекретаря Совбеза России.
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