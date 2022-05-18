Беларусь заинтересована в увеличении с Азербайджаном взаимных поставок продовольственной продукции - Головченко

Беларусь заинтересована в увеличении с Азербайджаном взаимных поставок продовольственной продукции на фоне мировых проблем с поставками продовольствия, заявил белорусский премьер Роман Головченко.

«Конечно же, необходимо уделять особое внимание этой теме и обеспечивать продовольственную безопасность Беларуси и Азербайджана. Мы заинтересованы как в развитии своих поставок в Азербайджан (молочной, мясной продукции), так и в поставках азербайджанской плодоовощной продукции в Беларусь", - сказал Головченко на переговорах с премьером Азербайджана Али Асадовым в среду в Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на БЕЛТА, по его словам, белорусские предприятия в эти дни представляют свою продукцию на международных выставках Caspian Agro и Inter Food в Баку.

Асадов, в свою очередь, выразил надежду, что больше не будет ограничений из-за пандемии и будет больше возможностей для очных встреч. «Премьер подчеркнул, что отношения между двумя странами носят теплый, дружественный характер, и отметил, что рассчитывает на их дальнейшее развитие. В частности, он отметил, в Азербайджане широко представлена продукция машиностроительного комплекса Беларуси, есть перспективы и в продовольственной сфере», - отметил азербайджанский премьер.

Э.Шафиев