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Регион 18.05.2022 17:34

В парламенте Грузии объяснили отмену встречи премьера страны с генсеком НАТО заболеванием Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по состоянию здоровья не смог встретится с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили, отмена встречи не связана с другими причинами, заявил председатель парламентского комитета Грузии по иностранным делам Николоз Самхарадзе журналистам.

"По моей информации, причиной переноса и отмены встречи является состояние здоровья Столтенберга", - сказал он, отметив, что генсек НАТО перенес коронавирус и на прошлой неделе не принял участия в ряде встреч, а на этой неделе единственная встреча у него была с представителями Финляндии и Швеции, которые официально внесли заявку на вступление в НАТО.

В беседе с журналистами Самхарадзе отверг предположения СМИ о том, что причиной несостоявшихся переговоров могла стать политическая ситуация в Грузии.

"Я исключаю, что отмена встречи может быть связана с внутренними политическими вопросами Грузии", - сказал Самхарадзе.

Ранее в среду пресс-служба НАТО распространила сообщение, что запланированная на 18 мая встреча Столтенберга и Гарибашвили отменена. Других официальных комментариев со стороны НАТО по этому вопросу не было.

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