Кабмин Литвы одобрил поправки, запрещающие поставки в страну газа из РФ

Правительство Литвы в среду одобрило поправки, запрещающие импортировать в Литву российский природный газ, говорится в сообщении Минэнерго.

Теперь этот документ должен утвердить сейм (парламент).

Согласно поправкам к закону о природном газе, газопередающей системой страны и терминалом сжиженного природного газа (СПГ) смогут пользоваться только поставщики из стран, не представляющих угрозу национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининградскую область России.

"Принятие предложенных поправок обеспечит национальную и энергетическую безопасность Литвы, надежное и бесперебойное снабжение литовских потребителей природным газом, а также возможность принимать на терминале СПГ максимальное количество крупных партий СПГ, что поможет в полной мере использовать возможности терминала для надежных и безопасных поставок природного газа", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Дайнюса Крейвиса.

Оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta прекратил прием грузов "НОВАТЭКа" в начале марта. Кроме того, с апреля Литва полностью отказалась от поставок российского газа по трубопроводу, добиваясь полной независимости от "Газпрома".

В настоящее время российский газ продолжает идти через Литву транзитом в Калининградскую область, но в ином техническом режиме, чем обычно: обеспечивается лишь передача необходимого для транзита объёма газа.