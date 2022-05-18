Китай проводит антикоррупционное расследование в отношении экс-чиновника НБК Сунь Гофэна

Власти Китая проводят антикоррупционное расследование в отношении экс-главы департамента денежно-кредитной политики Народного банка КНР (НБК, Центробанк страны) Сунь Гофэна, пишет газета Financial Times.
Ранее в этом месяце 49-летний Сунь Гофэн был уволен со своей должности. Он работал в НБК на разных постах с 1996 года, отмечают в центральной комиссии по проверке дисциплины Компартии КНР.
Расследование в отношении Сунь Гофэна проводится в связи с "серьезными нарушениями партийной дисциплины и законодательства", заявили в комиссии.
В октябре прошлого года стало известно об антикоррупционных проверках, проводимых властями КНР в финансовых ведомствах, крупнейших государственных банках и страховых компаниях. В общей сложности проверке были подвергнуты 25 организаций, включая НБК и Комиссию по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC).
Сунь Гофэн, который ранее читал лекции по экономике в Принстонском университете в качестве приглашенного профессора, считался перспективным чиновником НБК до начала проверки, отмечает FT.
В ходе антикоррупционных проверок, проводившихся в последние годы, было наказано более 1,5 млн государственных чиновников. В январе прошлого года был казнен экс-глава China Huarong Лай Сяоминь, признанный виновным во взяточничестве и растрате, а экс-глава China Development Bank Ху Хуайбан приговорен к пожизненному заключению.
Руководство Минобороны Азербайджана приняло участие в тренировках частей связи
Алиев считает перспективным экономическое сотрудничество Азербайджана и Литвы
Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией и нормализовать отношения - Алиев
Еврокомиссия представила план энергореформы для прекращения зависимости от энергопоставок из РФ
США разрешили Chevron провести переговоры о дальнейшей работе в Венесуэле
Азербайджан в январе-апреле сократил импорт автомобилей на 2%
В Азербайджане впервые с начала мая зафиксирован летальный исход от COVID-19
Генсек ООН предупредил о приближении климатической катастрофы
Из РФ в Турцию до 1 июля еженедельно будет 450 дополнительных чартерных рейсов
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Yelo Bank стал новым партнером SİMA
В AccessBank назначен новый Глава Филиала
Стартовала очередная группа совместной программы Бакинской высшей школы нефти и Университета Дьюка
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ