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Дальнее зарубежье 18.05.2022 18:02

Китай проводит антикоррупционное расследование в отношении экс-чиновника НБК Сунь Гофэна

Власти Китая проводят антикоррупционное расследование в отношении экс-главы департамента денежно-кредитной политики Народного банка КНР (НБК, Центробанк страны) Сунь Гофэна, пишет газета Financial Times.

Ранее в этом месяце 49-летний Сунь Гофэн был уволен со своей должности. Он работал в НБК на разных постах с 1996 года, отмечают в центральной комиссии по проверке дисциплины Компартии КНР.

Расследование в отношении Сунь Гофэна проводится в связи с "серьезными нарушениями партийной дисциплины и законодательства", заявили в комиссии.

В октябре прошлого года стало известно об антикоррупционных проверках, проводимых властями КНР в финансовых ведомствах, крупнейших государственных банках и страховых компаниях. В общей сложности проверке были подвергнуты 25 организаций, включая НБК и Комиссию по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC).

Сунь Гофэн, который ранее читал лекции по экономике в Принстонском университете в качестве приглашенного профессора, считался перспективным чиновником НБК до начала проверки, отмечает FT.

В ходе антикоррупционных проверок, проводившихся в последние годы, было наказано более 1,5 млн государственных чиновников. В январе прошлого года был казнен экс-глава China Huarong Лай Сяоминь, признанный виновным во взяточничестве и растрате, а экс-глава China Development Bank Ху Хуайбан приговорен к пожизненному заключению.

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