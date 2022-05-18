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Регион 18.05.2022 17:18

Турция заблокировала начало рассмотрения заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

"Турция заблокировала первоначальное решение НАТО о рассмотрении заявок Финляндии и Швеции на присоединение к военному альянсу", - пишет газета.

Согласно источнику издания, постпреды стран НАТО в среду провели встречу, чтобы сразу начать переговоры о вступлении этих двух стран в НАТО, однако "возражения со стороны Анкары сорвали голосование".

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, ЧЛЕНСТВО, БЛОКИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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