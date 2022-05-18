Турция заблокировала начало рассмотрения заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

"Турция заблокировала первоначальное решение НАТО о рассмотрении заявок Финляндии и Швеции на присоединение к военному альянсу", - пишет газета.

Согласно источнику издания, постпреды стран НАТО в среду провели встречу, чтобы сразу начать переговоры о вступлении этих двух стран в НАТО, однако "возражения со стороны Анкары сорвали голосование".