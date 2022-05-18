Азербайджано-российский товарооборот в январе-апреле вырос на 6%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-апреля 2022 года составил $893 млн 466,71 тыс., что на 6,4% больше показателя годом ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По итогам первого квартала 2022 года рост товарооборота составил 7,9%.

В апреле товарооборот составил $262 млн 93,62 тыс.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 5,63% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-апрель 2022 года.

Экспорт азербайджанской продукции в РФ составил $198 млн 866,72 тыс. (рост на 0,6%). По итогам первого квартала текущего года рост экспорта в РФ составил 14,7%. В целом, на поставки в Россию пришлось 1,68% азербайджанского экспорта.

В апреле экспорт из Азербайджана в РФ составил $43 млн 685,77 тыс.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-апреле составил $694 млн 579,99 тыс. (рост на 8,2%). По итогам первого квартала импорт в Азербайджан вырос на 5,8%. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 17,19%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-апреле 2022 года составило $495 млн 713,27 тыс.

Как сообщалось ранее, по итогам 2021 года азербайджано-российский товарооборот составил $2 млрд 995 млн 131,31 тыс., что на 12,1% больше показателя 2020 года.

Б.Рустамбеков