Yelo Bank стал новым партнером SİMA

Продолжается процесс интеграции облачной цифровой подписи нового поколения - SİMA, разработанной ООО AzInTelecom, функционирующей в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, в системы учреждений-партнеров. В ходе процесса очередной подключившейся партнерской организацией стал Yelo Bank. В рамках партнерства, клиенты Yelo Bank-а смогут зарегистрироваться в мобильном приложении Yelo посредством цифровой подписи нового поколения — SİMA.
Клиенты, получившие цифровую подпись, на следующем этапе при подаче онлайн-заявки на получение банковских услуг приобретут возможность подписывать все документы с помощью SIMA. Таким образом, граждане смогут получить различные банковские продукты и воспользоваться преимуществами SIMA, не приходя в банк и не теряя времени.
Посредством новой подписи, наряду с банковскими услугами, можно пользоваться электронными услугами и в других сферах. К ним относятся цифровое правительство, небанковские кредитные организации (НБКО), страхование, операторы мобильной связи, электроника, бытовая техника, ТВ и интернет-провайдеры, одним словом, все области, где применяется электронная подпись.
Отметим, что SİMA имеет ряд преимуществ как для граждан, так и для поставщиков услуг. Снижение затрат и предотвращение потери времени создают особые преимущества для обоих сегментов. В то же время, SİMA можно интегрировать в любую систему. А автоматизация позволяет пользователям подписываться быстро и в любом количестве.
Чтобы получить подпись, работающую с мобильным приложением, достаточно скачать приложение SİMA на мобильное устройство и один раз пройти регистрацию. Ожидается, что подпись, расширяющая доступ к цифровым услугам, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.
Более подробную информацию о SİMA — цифровой подписи можно получить на официальном сайте компании или обратившись в колл-центр 157.
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