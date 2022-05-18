Азербайджан за 4 месяца увеличил положительное сальдо во внешней торговле в 2,7 раза

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-апреле 2022 года составило $7 млрд 782 млн 848,98 тыс., что в 2,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Согласно данным ГТК, за январь-апрель внешнеторговый оборот Азербайджана составил $15 млрд 863 млн 904,92 тыс. (рост на 60,4% по сравнению с январем-апрелем 2021г - ИФ). При этом экспорт составил $11 млрд 823 млн 376,95 тыс. (рост в 1,9 раза), импорт - $4 млрд 40 млн 527,97 тыс. (рост на 14,5%).
В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (91,83%).
В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 17,42%, табак и табачную продукцию - 0,44%, фармацевтическую продукцию - 5,29%, удобрения - 0,48%, пластмассы и изделия из них - 3,46%, древесину и продукцию из нее - 2,2%, одежду и аксессуары для одежды – 1,96%, черные металлы и изделия из них – 7,2%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 20,56%, транспортные средства и запчасти – 13%, мебель - 0,76%, прочее - 27,23%.
Во внешнеторговых операциях было задействовано 6,452 тыс. государственных и частных предприятий, 17,501 тыс. физических лиц.
В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции со 155 странами.
Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (49,34% от общего экспорта), Турцией (10,72%), Израилем (4,58%), Португалией (3,39%), Великобританией (3,37%), Грецией (3,09%), Индией (2,76%), Украиной (2,69%), Грузией (2,58%), Испанией (2,29%).
Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (17,19%), Турцией (17,01%), Китаем (15,36%), Казахстаном (5%), Германией (4,56%), Ираном (3,71%), США (2,69%), Италией (2,41%), Украиной (2,37%) и Республикой Кореей (1,88%).
Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2021 году составило $10 млрд 500 млн 884,43 тыс., что в 3,5 раза больше показателя 2020 года.
Х.Насирзаде
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