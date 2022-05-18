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ТЭК 18.05.2022 17:53

Азербайджан в январе-апреле сократил экспорт газа на 7,7%, выручку – увеличил в 3,7 раза

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-апреле 2022 года составил 7 млрд 233 млн 393,64 тыс. кубометров, что на 7,7% ниже показателя января-апреля прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 35,34% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-апреле 2021 года – 17,78%).

Стоимость экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $4 млрд 178 млн 230,05 тыс. (рост в 3,7 раза).

При этом, ГТК, по-прежнему, не публикует разбивку по странам, в которые экспортировался азербайджанский газ.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Как сообщалось ранее, экспорт газа из Азербайджана в 2021 году составил 19,2 млрд кубометров.

Ранее трубопроводная компания TAP AG сообщала, что объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по TAP с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года составил 8,2 млрд кубометров. Из указанного объема свыше 6,8 млрд кубометров поставлено в Италию, остальное - в Грецию и Болгарию.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, ТАМОЖНЯ


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