Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0263 GBR   2.1208 TRY   0.1069

Цена на нефть

17.05 $/bbl +/- WTI 112.40 -1.80 Brent 111.93 -2.31

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 18.05.2022 17:54

Азербайджан в январе-апреле сократил импорт автомобилей на 2%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-марте 2022 года составил 23 356 единиц общей стоимостью $293 млн 917,56 тыс. (рост на 20,2%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

По сравнению с январем-апрелем 2021 года число импортируемых автомобилей сократилось на 2% (по итогам первого квартала 2022 года рост импорта автомобилей в страну составил 10% - ИФ).

По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 21 574 (спад на 1,7%) стоимостью $213 млн 988,93 тыс. (рост на 2,3%). В том числе, завезено 92 электрокара на $2 млн 920,15 тыс. и 4 156 единиц гибридных автомобилей на сумму $36 млн 441,82 тыс.

Кроме этого, в Азербайджан импортировано 1 443 единицы (спад на 20,7%) на $31 млн 124,7 тыс. (рост на 23,7%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 101 единица моторных транспортных средств спецназначения (рост в 2,4 раза) на $12 млн 374,76 тыс.

Также в республику ввезено 238 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 5,4 раза) на $36 млн 429,17 тыс.

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2021 году составил 91,194 тыс. единицы общей стоимостью $935 млн 225,33 тыс.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АВТОМОБИЛИ, ИМПОРТ


Похожие новости


В Азербайджан в январе-марте импортированы легковушки стоимостью $149 млн В Азербайджан в январе-феврале импортированы легковушки стоимостью $95 млн В Азербайджан в январе импортированы легковушки стоимостью $49 млн В Азербайджан в 2021г импортированы легковушки стоимостью $780,5 млн В Азербайджан в январе-октябре импортированы легковушки стоимостью $630,2 млн В Азербайджан в январе-августе импортированы легковушки стоимостью свыше $490 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az