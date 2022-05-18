Азербайджан в январе-апреле сократил импорт автомобилей на 2%

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-марте 2022 года составил 23 356 единиц общей стоимостью $293 млн 917,56 тыс. (рост на 20,2%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По сравнению с январем-апрелем 2021 года число импортируемых автомобилей сократилось на 2% (по итогам первого квартала 2022 года рост импорта автомобилей в страну составил 10% - ИФ).
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 21 574 (спад на 1,7%) стоимостью $213 млн 988,93 тыс. (рост на 2,3%). В том числе, завезено 92 электрокара на $2 млн 920,15 тыс. и 4 156 единиц гибридных автомобилей на сумму $36 млн 441,82 тыс.
Кроме этого, в Азербайджан импортировано 1 443 единицы (спад на 20,7%) на $31 млн 124,7 тыс. (рост на 23,7%) моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 101 единица моторных транспортных средств спецназначения (рост в 2,4 раза) на $12 млн 374,76 тыс.
Также в республику ввезено 238 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (рост в 5,4 раза) на $36 млн 429,17 тыс.
Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2021 году составил 91,194 тыс. единицы общей стоимостью $935 млн 225,33 тыс.
Б.Рустамбеков
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