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Дальнее зарубежье 18.05.2022 18:14

США не продлят лицензию для обслуживания госдолга РФ после 25 мая

США, вероятнее всего, не продлят лицензию, позволяющую обслуживать суверенный долг России в условиях санкций, после 25 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу Минфина Джанет Йеллен.

"Окончательное решение пока не принято, но разумно было бы предположить, что лицензия завершит свое действие", - заявила Йеллен на пресс-конференции в Бонне.

Срок действия лицензии OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, заканчивается 25 мая. 27 мая России предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций.

По данным собеседников Bloomberg, некоторые чиновники американского Минфина (в его структуру входит OFAC) предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по долгам, расходуя поступающую в страну валюту. Однако администрация Джо Байдена в итоге склонилась к жесткому сценарию.

Впрочем, один из источников Bloomberg говорит, что окончательное решение не принято. Представители Белого дома и Минфина США от комментариев отказались.

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Тэги: США, РОССИЯ, МИНФИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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