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СНГ 18.05.2022 18:49

МИД РФ объявил о закрытии московского бюро канадской CBC

Принято решение о закрытии российского корпункта канадской радиовещательной компании CBC в качестве ответной меры, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Принято решение о введении ответных, подчеркиваю: ответных, мер в связи с действиями Канады, а именно о закрытии московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов", - сказала она в среду на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, поводом для такого решения послужил введенный властями Канады запрет на вещание в национальном эфире российских телеканалов Russia Today и Russia Today France.

"Мы сказали, что будем отвечать: симметрично, аналогично, зеркально - неважно, адекватно. И вот мы отвечаем, мы неоднократно предупреждали об этом. Мы говорили, что подобные односторонние ограничительные меры, попирающие принципы свободы слова и препятствующие нормальной работе российских СМИ, не останутся без ответа. Всем должно быть ясно. Наша реакция неизбежна", - подчеркнула дипломат.

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Тэги: РОССИЯ, КАНАДА, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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