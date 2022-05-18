МИД РФ объявил о закрытии московского бюро канадской CBC

Принято решение о закрытии российского корпункта канадской радиовещательной компании CBC в качестве ответной меры, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Принято решение о введении ответных, подчеркиваю: ответных, мер в связи с действиями Канады, а именно о закрытии московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов", - сказала она в среду на брифинге в Москве.

По словам Захаровой, поводом для такого решения послужил введенный властями Канады запрет на вещание в национальном эфире российских телеканалов Russia Today и Russia Today France.

"Мы сказали, что будем отвечать: симметрично, аналогично, зеркально - неважно, адекватно. И вот мы отвечаем, мы неоднократно предупреждали об этом. Мы говорили, что подобные односторонние ограничительные меры, попирающие принципы свободы слова и препятствующие нормальной работе российских СМИ, не останутся без ответа. Всем должно быть ясно. Наша реакция неизбежна", - подчеркнула дипломат.