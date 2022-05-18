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Бизнес и законодательство 18.05.2022 19:51

Азербайджан пригласил литовские компании инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров назвал плодотворными обсуждения, проведенные в среду в рамках азербайджано-литовского форума в Баку.

«В ходе азербайджано-литовского бизнес-форума состоялись плодотворные обсуждения по расширению экономических связей, а также реализации совместных проектов», - написал он в среду в твиттере.

Глава ведомства добавил, что Азербайджан предложил компаниям из Литвы инвестировать в Карабах и Восточный Зангезур.

«Мы пригласили литовские компании инвестировать в освобожденные территории (Азербайджана - ИФ-Аз)», - отметил Джаббаров.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ВОСТОЧНЫЙ ЗАНГЕЗУР, ЛИТВА, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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