Компании Азербайджана и Беларуси подписали контракты на $55 млн

Контракты на $55 млн подписаны по итогам первого дня визита белорусской делегации в Азербайджан. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.
"Сегодня прошла бизнес-встреча между азербайджанскими и белорусскими компаниями. Подписан ряд контрактов на общую сумму порядка $55 млн", - приводит БЕЛТА его слова.
"Это только первый день. Устанавливаются новые контакты. Думаю, в следующие дни мы услышим о новых контрактах", - добавил Мятликов.
Он отметил, что основные контракты заключены в сфере деревообработки. В их числе договоры между ОАО "Мостовдрев" и ЗАО "СОСНА" на поставку фанеры ($17,9 млн), плиты МДФ, ЛМДФ ($14,4 млн), ламинированного напольного покрытия ($7,4 млн), пиломатериалов ($2,1 млн). Также заключены контракты между ОАО "ФанДОК" и ULU GOUYCHA Ltd на поставку клееной фанеры ($5,3 млн), между ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" и ООО "СН-Полиграф" на поставку трехслойного целлюлозного мелованного картона ($2,4 млн).
Коммерческие контракты также подписаны между ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" и ООО "PFC AZ" на поставку сухих молочных продуктов ($2 млн) и между Волковысским ОАО "Беллакт" и LLC "Jasmin Trading" на поставку детского питания и специализированных продуктов для беременных женщин и кормящих матерей ($1,2 млн).
РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания" и ООО "Inci Kristal" заключили контракт на поставку изделий из стекол и хрусталя производства ОАО "Стеклозавод Неман" (на $1 млн). Заключен и ряд других контрактов и договоров на поставки различных видов продукции на азербайджанский рынок.
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