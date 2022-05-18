Армения дважды отказалась от проведения встреч по делимитации границ - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения дважды отказалась от проведения встреч по делимитации границ.
«Азербайджан своевременно создал рабочую группу и был готов направить делегацию. Это было согласовано с армянской стороной. Кстати, провести первую встречу, связанную с границей, предлагал МИД Армении. Азербайджан принял это предложение, и мы были готовы направить делегацию. Однако в последний день - 29 апреля - Армения отменила уже согласованную встречу. Это очень разочаровало.
Еще большее разочарование, опять же исходя из первоначального предложения Армении, вызвал отказ Армении от проведения новой встречи на границе 7-11 мая», - заявил Алиев в среду по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Он отметил, что Баку ждет от Еревана любой новой даты для начала работы, но надеется на ответственный подход в этом вопросе.
«Ждем любых новых дат от Армении для того, чтобы приступить к работе. Потому что такая безответственная позиция, конечно, вызывает беспокойство», - заявил Алиев.
Он подчеркнул, что Азербайджан всегда привержен своим обязательствам, и ожидает того же от Армении.
«Несмотря на определенный оптимизм (Азербайджана - ИФ-Аз), подобные маневры и очень странные шаги армянского правительства, на самом деле, подрывают сложившееся определенное доверие», - заявил Алиев.
Р.Керимов
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