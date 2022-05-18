Запасы нефти в США снизились на 3,39 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей - до 420,82 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,78 млн баррелей и составили 220,19 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,24 млн баррелей, до 105,26 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,4 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей.

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