Алиев: Баку хочет видеть Южный Кавказ регионом мира и сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку хочет видеть Южный Кавказ регионом мира и сотрудничества.
«Сегодня мы обсудили и постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе. Я вновь выразил позицию Азербайджана, что мы хотим видеть Южный Кавказ регионом мира, сотрудничества и взаимодействия», - заявил Алиев в среду по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Он считает, что после Второй карабахской войны появилась возможность создать такой формат сотрудничества. Глава азербайджанского государства заявил, что в Грузии также положительно отнеслись к этой идее, однако в Армении не проявляли заинтересованности в запуске трехстороннего формата взаимодействия на Южном Кавказе.
«Считаю, что нельзя упускать возможности, потому что настало время для Южного Кавказа продемонстрировать свою приверженность миру, безопасности и стабильности», - полагает Алиев.
Он выразил «определенный оптимизм» относительно постконфликтного периода с учетом того, что «Армения официально приняла пять основных принципов, выдвинутых Азербайджаном в связи с мирным соглашением».
«Надеемся, что Армения останется приверженной своей первоначальной позиции, которая включает в себя принятие этих принципов, и это станет основой для мирного соглашения», - заявил Алиев.
Р.Керимов
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