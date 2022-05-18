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Внешняя политика 18.05.2022 22:30

ЕС хочет положить конец топливной зависимости от России - президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что с учетом событий в Украине Европейский союз (ЕС) хочет диверсифицировать свои источники энергетических ресурсов и положить конец топливной зависимости от России.

«Война в Украине стала предупреждением для Европы в вопросе диверсификации своих источников энергетических ресурсов. Европейский союз хочет диверсифицировать свои источники энергетических ресурсов и положить конец топливной зависимости от России», - заявил он в среду в Баку по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава государства заметил, что в ЕС есть большой интерес к укреплению сотрудничества с другими поставщиками энергоресурсов, в том числе с Азербайджаном в вопросе поставок газа. «Азербайджан является надежным партнером Европейского союза в энергетическом секторе», - подчеркнул Науседа.

Говоря о ситуации вокруг Украины, президент Литвы заявил, что «мы вступили в важный для Европы и архитектуры ее безопасности период».

«Сейчас, когда мы ведем переговоры, Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Она также защищает международный порядок, основанный на правилах.

Сегодня важно поддержать Украину всеми имеющимися практическими средствами», - считает Науседа.

Он отметил, что Литва выступает за более активное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном. «Азербайджан - очень важная страна в контексте платформы Восточного партнерства Европейского союза и стратегический энергетический партнер. Мы продолжаем поддерживать прогресс по новому соглашению между Европейским союзом и Азербайджаном», - заявил Науседа.

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, ЛИТВА, РОССИЯ, УКРАИНА


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