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Макроэкономика 18.05.2022 23:24

Алиев главным приоритетом назвал диверсификацию экономики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал главным приоритетом диверсификацию экономики страны.

«Диверсификация экономики является нашей главной целью, потому что мы понимаем, что без диверсификации наши планы по созданию устойчивой экономики не будут реализованы», - заявил он, выступая в среду на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

Глава государства отметил, что за четыре месяца 2022 года экономика Азербайджана выросла на 7,2%, ненефтяной сектор - на 11,4%.

Алиев обратил внимание на то, что внешний долг составляет 12,5% ВВП, и добавил, что поставлена цель сократить его до 10% ВВП.

Президент Азербайджана заявил, что растет экспортный потенциал страны как за счет увеличения экспорта газа на международные рынки, так и за счет реформ в ненефтяном секторе.

Так, отметил Алиев, в этом году экспорт увеличился на 85%, а ненефтяной экспорт - примерно на 40%.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭКОНОМИКА, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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