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ТЭК 19.05.2022 00:31

Доля ВИЭ в энергобалансе Азербайджана к 2030г может достигнуть 40% - Алиев

Азербайджан обеспечивает как собственную энергобезопасность, так и энергобезопасность других стран, в том числе государств Европы, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Сегодня Азербайджан на 100% обеспечивает свою энергетическую безопасность и обеспечивает энергетическую безопасность многих других стран, в том числе членов Европейского союза», - заявил он, выступая в среду на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

Глава государства рассказал, что Азербайджан планирует нарастить экспорт газа, электроэнергии и продуктов нефтехимии, заметив, что с учетом геополитической ситуации в мире потребность в энергоресурсах Азербайджана «будет больше, чем когда-либо».

Он обратил внимание на то, что в 2022 году был дан старт энергетическому диалогу между Азербайджаном и ЕС, который охватывает «многие сферы - нефть, газ, электроэнергию, водород и возобновляемые источники энергии».

«Между нами царит полное взаимопонимание и мы работаем с большим энтузиазмом, ведь в этом случае выигрывает каждая сторона», - заявил Алиев, отметив, что Азербайджану нужны надежные и долгосрочные рынки, рынки со справедливым регулированием и законодательством, «а это европейский рынок». Европейские потребители же, обратил внимание глава государства, нуждаются в дополнительных источниках энергии, чему содействует Азербайджан.

Алиев добавил, что доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Азербайджана к 2030 году может достигнуть 40% против ранее запланированных 30%.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕC, ЭНЕРГЕТИКА, ВИЭ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ

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