«Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы

Немецкий футбольный клуб "Айнтрахт" завоевал звание победителя Лиги Европы УЕФА, победив в финале шотландскую команду "Глазго Рейнджерс".
Игра проходила в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".
Основное время матча закончилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл нападающий "Рейнджерс" Джо Арибо, забив на 57-й минуте. "Айнтрахт" сравнял благодаря голу Рафаэля Борре (69-я минута).
В дополнительное время команды голов не забили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты "Айнтрахта" - 5:4.
"Айнтрахт" во второй раз стал победителем, предыдущий титул клуба было завоеван здесь в 1980 году, когда "Айнтрахт" выиграл Кубок УЕФА (в 2009 году реформирован в Лигу Европы УЕФА - ИФ). Благодаря победе в Лиге Европы "Айнтрахт" впервые в своей истории получил право принять участие в Лиге чемпионов.
"Рейнджерс", отмечающий в этом году 150-летие команды, впервые за 14 лет играл в финале еврокубка - в 2008 году клуб дошел до финала Кубка УЕФА, где проиграл петербургскому "Зениту" (0:2).
Лига Европы УЕФА - второй по значимости еврокубок. Победитель турнира становится соперником победителя Лиги чемпионов УЕФА по Суперкубку УЕФА и получает право принять участие в групповом турнире следующего сезона Лиги чемпионов.
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