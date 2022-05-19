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Спорт 19.05.2022 03:00

«Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы

Немецкий футбольный клуб "Айнтрахт" завоевал звание победителя Лиги Европы УЕФА, победив в финале шотландскую команду "Глазго Рейнджерс".

Игра проходила в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Основное время матча закончилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл нападающий "Рейнджерс" Джо Арибо, забив на 57-й минуте. "Айнтрахт" сравнял благодаря голу Рафаэля Борре (69-я минута).

В дополнительное время команды голов не забили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты "Айнтрахта" - 5:4.

"Айнтрахт" во второй раз стал победителем, предыдущий титул клуба было завоеван здесь в 1980 году, когда "Айнтрахт" выиграл Кубок УЕФА (в 2009 году реформирован в Лигу Европы УЕФА - ИФ). Благодаря победе в Лиге Европы "Айнтрахт" впервые в своей истории получил право принять участие в Лиге чемпионов.

"Рейнджерс", отмечающий в этом году 150-летие команды, впервые за 14 лет играл в финале еврокубка - в 2008 году клуб дошел до финала Кубка УЕФА, где проиграл петербургскому "Зениту" (0:2).

Лига Европы УЕФА - второй по значимости еврокубок. Победитель турнира становится соперником победителя Лиги чемпионов УЕФА по Суперкубку УЕФА и получает право принять участие в групповом турнире следующего сезона Лиги чемпионов.

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Тэги: МИР, ГЕРМАНИЯ, СПОРТ, ФУТБОЛ


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